Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Markdorf

Leichtkraftrad kommt nach Streifvorgang mit Pkw zu Fall

Zwei leicht verletzte Verkehrsteilnehmer sind die Folge eines Verkehrsunfalls zwischen einem Leichtkraftrad und einem Auto, welcher sich am Samstag um 17.55 Uhr in der Muldenbachstraße in Markdorf ereignet hat. Nachdem die Beamten des Polizeireviers Überlingen zunächst zu einem angeblichen Verkehrsunfall gerufen wurden, bei welchem ein Motorradfahrer alleinbeteiligt gestürzt sein soll, stellte sich für sie der Sachverhalt im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme anders dar. Nach den bisherigen Ermittlungen bog der 81-jährige Lenker eines VW von einer untergeordneten Anliegerstraße nach rechts in die Muldenbachstraße ab. Hierbei hielt er jedoch mutmaßlich sein Fahrzeug an dem dortigen Stoppschild nicht vollständig an und fuhr mit Schrittgeschwindigkeit in die Kreuzung ein. Nach dem Abbiegevorgang kam es zum Streifvorgang mit einem bevorrechtigten Leichtkraftrad, welchen die 16-jährigen Lenkerin nicht mehr verhindern konnte. Die Zweiradlenkerin sowie ihre Mitfahrerin kamen zu Fall und wurden jeweils leicht verletzt. Beide wurden durch einen hinzugerufenen Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. Am Kraftrad, welches nach dem Verkehrsunfall noch 20 Meter weiter in eine Warnbake rutschte, entstand ein Sachschaden von circa 3.000 Euro. Am VW des Unfallverursachers entstand lediglich ein Schaden von circa 500 Euro.

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