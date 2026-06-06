Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Leutkirch / Wangen i.A.

Spritztour endet mit mehreren Anzeigen

Die Spritztour eines Jugendlichen mit dem Auto durchs Allgäu endete zum Glück glimpflich. Am Freitagmorgen wurde zunächst eine Verkehrsunfallflucht im Bereich Altusried (Bayern) gemeldet, bei der ein Fahrzeug mit RV-Zulassung gegen ein Verkehrszeichen gefahren war. Dieses Fahrzeug fiel in der Folge einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Leutkirch im Bereich Wuchzenhofen im Begegnungsverkehr auf, konnte jedoch zunächst nicht mehr festgestellt werden. An der Halteranschrift konnte ermittelt werden, dass der Pkw im Laufe der Nacht von dem Jugendlichen unberechtigt in Gebrauch genommen wurde. Im weiteren Verlauf wurde das Fahrzeug von einem Verkehrsteilnehmer wegen seiner auffälligen Fahrweise im Bereich Wangen i.A. der Polizei gemeldet und konnte von einer Polizeistreife im Stadtgebiet festgestellt werden. Hierbei stellte sich auch noch heraus, dass der Jugendliche an einer Tankstelle getankt und nicht bezahlt hatte. Dabei hat er auch noch die falsche Kraftstoffsorte getankt, so dass eine Weiterfahrt nicht mehr möglich war. Der Jugendliche muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen. Er wurde zunächst in die Obhut des Jugendamts übergeben, das über seinen weiteren Verbleib entscheidet.

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