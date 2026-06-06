Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Landkreis Bodenseekreis (ots)

Überlingen

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht mit verletztem Radfahrer

Bereits am Donnerstagmorgen kam es gegen 08:00 Uhr am sogenannten Kogenbach-Kreisel zwischen Überlingen und Owingen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Wie der Polizei erst nachträglich mitgeteilt wurde, befuhr der Radfahrer den Kreisverkehr von der Owinger Straße kommend und wollte die Ausfahrt Richtung Owingen nehmen. Auf Höhe der Ausfahrt wurde er von einem bislang unbekannten Pkw gestreift und kam zu Fall. Der Pkw setzte seine Fahrt in Richtung B31/Friedrichshafen fort. Der Radfahrer fuhr zunächst nach Hause, begab sich jedoch auf Grund anhaltender Schmerzen zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Dort wurde festgestellt, dass er neben Schürfwunden einen Mittelhandbruch erlitten hat. Weiterhin entstand an seinem Fahrrad Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zu dem Unfallverursacher ist bislang bekannt, dass es sich um einen dunklen Kombi mit FN-Kennzeichen gehandelt hat. Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter T. 07551/804-0 mit dem Polizeirevier Überlingen in Verbindung zu setzen

Markdorf

Störer attackiert Polizeibeamte

Nachdem ein 46-Jähriger in der Nacht von Freitag auf Samstag beim Stadtfest mehrere Gäste belästigt hatte, wurde er vom Sicherheitsdienst des Festes verwiesen. Als er dem nicht nachkam, wurde ihm von den verständigten Polizeibeamten ein Platzverweis erteilt. Hierbei beleidigte und bedrohte der aggressive Störer die eingesetzten Beamten verbal. Auch dem Platzverweis kam er nicht nach, woraufhin er zur Durchsetzung des Platzverweises nach Hause verbracht wurde. Dort versuchte er noch einen Polizeibeamten anzuspucken, verfehlte diesen jedoch. Gegen den Störer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen verschiedener Delikte zum Nachteil der eingesetzten Beamten eingeleitet.

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