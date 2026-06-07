Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Bad Saulgau

Motorradfahrer verliert die Bodenhaftung und verletzt sich schwer

Vermutlich durch eine zu starke Beschleunigung verlor am Samstag um 18.08 Uhr ein Motorradfahrer auf der B 32, Kreisverkehr Altshauser Straße, die Bodenhaftung, so dass er stürzte und schwer verletzt in eine Klinik eingeliefert werden musste. Nach den bisherigen Ermittlungen der Verkehrsexperten des Polizeireviers Bad Saulgau beschleunigte der 19-jährige Zweiradlenker bei der Ausfahrt aus dem Kreisverkehr seine Yamaha so stark, dass das Vorderrad von der Fahrbahn abhob und somit die Bodenhaftung verlor. In der Folge verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Nach einer Erstversorgung durch die Rettungskräfte vor Ort wurde er schwer verletzt in eine Klinik eingeliefert. Am Kraftrad entstand ein Schaden von circa 3.000 Euro. Da die Polizeibeamten Unregelmäßigkeiten am technischen Zustand des Motorrads feststellten, wurde es für eine weitere Untersuchung durch die Polizei sichergestellt und dazu abgeschleppt. Zeugen zu dem Verkehrsunfall werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Saulgau unter 07581 482-0 zu melden.

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