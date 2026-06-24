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Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Autofahrerin hatte keinen Führerschein und Auto war nicht zugelassen

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 24.6.2026, 0.00 Uhr hielten Polizisten eine Autofahrerin auf dem Konrad-Adenauer-Ring in Ahlen an. Es stellte sich heraus, dass die 25-jährige Werlerin keinen Führerschein besitzt und sie an dem nicht zugelassenen Pkw gestohlene Kennzeichen angebracht hatte. Die Beamten leiteten Ermittlungsverfahren gegen die Frau ein und stellten die Kennzeichen sicher.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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