POL-WAF: Ahlen. Autofahrerin hatte keinen Führerschein und Auto war nicht zugelassen
Warendorf (ots)
Am Mittwoch, 24.6.2026, 0.00 Uhr hielten Polizisten eine Autofahrerin auf dem Konrad-Adenauer-Ring in Ahlen an. Es stellte sich heraus, dass die 25-jährige Werlerin keinen Führerschein besitzt und sie an dem nicht zugelassenen Pkw gestohlene Kennzeichen angebracht hatte. Die Beamten leiteten Ermittlungsverfahren gegen die Frau ein und stellten die Kennzeichen sicher.
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