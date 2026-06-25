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Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Weißer Citroen Berlingo beschädigt - Verursacher flüchtig

Warendorf (ots)

Am Montag, 22.6.2026, zwischen 8.00 Uhr und 9.00 Uhr fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer gegen einen weißen Citroen Berlingo, der am Fahrbahnrand der Straße Münsterwall in Warendorf stand. An dem Pkw entstand Sachschaden am Heck. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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