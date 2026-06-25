POL-WAF: Warendorf. Weißer Citroen Berlingo beschädigt - Verursacher flüchtig
Warendorf (ots)
Am Montag, 22.6.2026, zwischen 8.00 Uhr und 9.00 Uhr fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer gegen einen weißen Citroen Berlingo, der am Fahrbahnrand der Straße Münsterwall in Warendorf stand. An dem Pkw entstand Sachschaden am Heck. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
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