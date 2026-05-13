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Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Nachtrag zu Steinewerfern vom 08.05.26 in Pommern und Kaisersesch

Cochem (ots)

Am 08.05.26 wurden bei der Polizeiinspektion Cochem in zwei Fällen Steinewerfer auf fahrende Fahrzeuge gemeldet. Als Tatorte wurden Pommern, B49, Höhe Campingplatz, sowie Kaisersesch, L98, Höhe der dortigen Überführung Richtung Rudolf-Diesel-Straße, angegeben. In beiden Fällen wurden Strafanzeigen wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gefertigt. Für die Tat in Kaisersesch kam ein 10-jähriger Junge in Betracht. Dieser wurde nach der Veröffentlichung der Taten in den Medien mit seinem Vater bei der hiesigen Dienststelle vorstellig und gestand die Tat. Der Vater des reumütigen Jungen veranlasste eine Schadensregulierung mit dem geschädigten Pkw-Fahrer. Hinsichtlich der Tat im Bereich der Ortslage Pommern liegen bis dato keine weiteren Hinweise vor. Diese werden weiterhin an hiesige Dienststelle erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen
Polizeiinspektion Cochem
Telefon: 02671-9840

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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