POL-WAF: Everswinkel. Unfallverursacher flüchtig
Warendorf (ots)
Zwischen Mittwoch, 24.6.2026, 19.45 Uhr und Donnerstag, 25.6.2026, 7.40 Uhr fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer auf der Kettelerstraße in Everswinkel gegen einen schwarzen VW Touran. Hierbei entstand auf der Beifahrerseite deutlicher Sachschaden. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
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