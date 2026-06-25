POL-WAF: Ahlen. Autofahrer fuhr unter Betäubungsmitteleinfluss
Warendorf (ots)
Am Mittwoch, 24.6.2026, 9.30 Uhr kontrollierten Polizisten einen Autofahrer auf der Südstraße in Ahlen. Hierbei stellten sie fest, dass der 40-Jährige unter Drogeneinfluss stand. Deshalb ließen ihm die Beamten eine Blutprobe entnehmen. Außerdem stellten sie seinen Führerschein sicher, der gefälscht sein dürfte.
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