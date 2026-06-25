POL-WAF: Ahlen. Autofahrer fuhr unter Betäubungsmitteleinfluss

Warendorf (ots) - Unbekannte Personen brachen in der Nacht zu Mittwoch, 24.6.2026 in einen Betrieb in Beelen, Tich ein. Der oder die Täter stahlen verschiedenes Metall. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen zur ...

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