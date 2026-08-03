PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Unfall auf Zebrastreifen - 13-jähriger Fahrer von E-Scooter verletzt

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 02.08.2026, gegen 18.50 Uhr, kam es beim Kreisverkehr Hauptstraße / Colmarer Straße auf einen Zebrastreifen zu einem Unfall mit Beteiligung von einem Pkw und einem E-Scooter.

Ein 13-jähriger Junge fuhr unerlaubt mit einem E-Scooter auf einen Gehweg zwischen einem großen Einkaufscenter und der Colmarer Straße. Er beabsichtigte einen Zebrastreifen zu überqueren. Eine 29-jährige Pkw-Fahrerin befuhr den Kreisverkehr und wollte zeitgleich in die Colmarer Straße ausfahren. Dabei kam es auf dem Zebrastreifen zur Kollision zwischen dem Pkw und dem E-Scooter. Der 13-Jährige wurde zusammen mit seinem E-Scooter auf die Motorhaube des Pkws aufgeladen und stürzte danach auf die Fahrbahn. Der Fahrer des E-Scooters verletzte sich leicht. Er wurde vor Ort seiner Mutter übergeben, welche mit ihm ein Krankenhaus aufsuchte. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 3.300 Euro geschätzt.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 03.08.2026 – 14:56

    POL-FR: Weil am Rhein: Versuchter Einbruch am helllichten Tag in Mehrfamilienhaus

    Freiburg (ots) - Am Samstag, 01.08.2026, in dem kurzen Zeitraum zwischen 17.00 Uhr bis 17.15 Uhr, versuchte eine unbekannte Täterschaft eine Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Hubstraße in Haltingen aufzuhebeln. Nach Sachlage gelangte die Täterschaft nicht in das Haus. Der an der Haustür entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. ...

    mehr
  • 03.08.2026 – 14:54

    POL-FR: Weil am Rhein: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - In dem Zeitraum zwischen Montag, 27.07.2026 bis Dienstag, 28.07.2026, gelangte eine unbekannte Täterschaft auf noch nicht geklärter Weise in ein Einfamilienhaus in der Alte Straße in Friedlingen und entwendete unter anderem Bargeld und Lebensmittel. Das Einfamilienhaus befindet sich unweit einer Tankstelle in der Alte Straße. Die Ermittlungen hat ...

    mehr
  • 03.08.2026 – 14:52

    POL-FR: Steinen: Versuchte Einbrüche in Mehrfamilienhäuser

    Freiburg (ots) - In dem Zeitraum zwischen Donnerstag, 30.07.2026, 17.00 Uhr bis Freitag, 31.07.2026, 10.00 Uhr, versuchte eine unbekannte Täterschaft zwei Eingangstüren von zwei Mehrfamilienhäusern in der Bernhardstraße sowie eine Eingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Maulburger Straße aufzuhebeln. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangte die Täterschaft nicht in die Häuser. An jeder Tür sei ein Sachschaden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren