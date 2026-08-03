Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Unfall auf Zebrastreifen - 13-jähriger Fahrer von E-Scooter verletzt

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 02.08.2026, gegen 18.50 Uhr, kam es beim Kreisverkehr Hauptstraße / Colmarer Straße auf einen Zebrastreifen zu einem Unfall mit Beteiligung von einem Pkw und einem E-Scooter.

Ein 13-jähriger Junge fuhr unerlaubt mit einem E-Scooter auf einen Gehweg zwischen einem großen Einkaufscenter und der Colmarer Straße. Er beabsichtigte einen Zebrastreifen zu überqueren. Eine 29-jährige Pkw-Fahrerin befuhr den Kreisverkehr und wollte zeitgleich in die Colmarer Straße ausfahren. Dabei kam es auf dem Zebrastreifen zur Kollision zwischen dem Pkw und dem E-Scooter. Der 13-Jährige wurde zusammen mit seinem E-Scooter auf die Motorhaube des Pkws aufgeladen und stürzte danach auf die Fahrbahn. Der Fahrer des E-Scooters verletzte sich leicht. Er wurde vor Ort seiner Mutter übergeben, welche mit ihm ein Krankenhaus aufsuchte. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 3.300 Euro geschätzt.

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