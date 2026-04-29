Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Dreifache Amtseinführung an einem Tag: Neue Leiter für Polizeireviere in der Polizeiinspektion Stralsund

Schwerin (ots)

Am heutigen Dienstag hat Innenminister Christian Pegel zeitgleich drei neue Revierleiter in Stralsund feierlich in ihre Ämter eingeführt.

Künftig stehen Polizeirätin Carolin Gronwald dem Polizeihauptrevier Stralsund, Erster Polizeihauptkommissar Olaf Haase dem Polizeirevier Ribnitz-Damgarten und Erster Polizeihautkommissar Alexander Dieckmann dem Polizeirevier Sassnitz vor.

Innenminister Christian Pegel sowie der Inspekteur der Polizei, Lutz Müller, sprachen den neuen Führungskräften persönlich ihre Glückwünsche aus. In ihren Ansprachen würdigten sie die Leistungen und die berufliche Laufbahn der Beamten und betonten die Bedeutung einer verlässlichen und bürgernahen Polizeiarbeit, insbesondere in Regionen mit erhöhtem Besucheraufkommen und vielfältigen sicherheitspolitischen Anforderungen.

"Mit der heutigen Amtseinführung übernehmen drei erfahrene und engagierte Führungskräfte Verantwortung an zentraler Stelle. Gerade in den Regionen mit starkem touristischem Zulauf ist eine präsente und zugleich entschlossene Polizeiarbeit von besonderer Bedeutung. Ich bin überzeugt, dass alle drei ihre neuen Aufgaben mit Weitblick, Integrität und einem sicheren Gespür für die Herausforderungen vor Ort erfüllen werden", so Innenminister Christian Pegel.

Inspekteur Lutz Müller ergänzte: "Führung in der Polizei bedeutet heute mehr denn je, Orientierung zu geben, Vertrauen zu schaffen und die eigenen Kolleginnen und Kollegen zu stärken. Die heute ernannte Revierleiterin sowie die beiden Revierleiter stehen für Professionalität, Verlässlichkeit sowie Einsatzbereitschaft und genießen mein vollstes Vertrauen. Für die bevorstehenden Aufgaben wünsche ich Ihnen ein glückliches Händchen, klare Entscheidungen und stets die notwendige Unterstützung aus ihren Teams."

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