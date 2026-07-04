POL-HA: Fehlalarm an Goethe-Grundschule sorgt für nächtlichen Polizeieinsatz
Hagen (ots)
Boele. Ein ausgelöster Alarm an der Goethe-Grundschule hat in der Nacht zu Samstag einen Polizeieinsatz ausgelöst. Gegen 0.30 Uhr meldeten mehrere Anwohner über den Notruf einen lauten akustischen Alarm in ihrer Nachbarschaft. Die eingesetzten Polizeibeamten lokalisierten den Alarm an der Goethe-Grundschule und durchsuchten das Gebäude. Dabei fanden sie keinerlei Hinweise auf einen Einbruch oder eine Sachbeschädigung. Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich um einen Fehlalarm. Da sich die Alarmanlage vor Ort nicht zurücksetzen ließ, wurde die zuständige Stelle verständigt, um die weitere Bearbeitung zu übernehmen. (Th.St)
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