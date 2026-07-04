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Polizei Hagen

POL-HA: Fehlalarm an Goethe-Grundschule sorgt für nächtlichen Polizeieinsatz

Hagen (ots)

Boele. Ein ausgelöster Alarm an der Goethe-Grundschule hat in der Nacht zu Samstag einen Polizeieinsatz ausgelöst. Gegen 0.30 Uhr meldeten mehrere Anwohner über den Notruf einen lauten akustischen Alarm in ihrer Nachbarschaft. Die eingesetzten Polizeibeamten lokalisierten den Alarm an der Goethe-Grundschule und durchsuchten das Gebäude. Dabei fanden sie keinerlei Hinweise auf einen Einbruch oder eine Sachbeschädigung. Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich um einen Fehlalarm. Da sich die Alarmanlage vor Ort nicht zurücksetzen ließ, wurde die zuständige Stelle verständigt, um die weitere Bearbeitung zu übernehmen. (Th.St)

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Telefon: 02331 986 2066
E-Mail: fld.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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