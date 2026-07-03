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Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Jugendlicher - Wer hat Zarah A. gesehen?

Hagen (ots)

Seit dem 07.05.2026 wird die 15-jährige Zarah A. vermisst. Wie bereits am 21.05.2026 veröffentlicht, hatte die Jugendliche gemeinsam mit einer 14-jährigen Freundin ihre Wohngruppe in Hagen verlassen. Während die 14-Jährige inzwischen zurückgekehrt ist, wird Zarah nach wie vor vermisst. Die Hagener Kriminalpolizei ist auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen und fragt: Wer hat die vermisste Ju-gendliche gesehen oder kann Angaben zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort machen? Hinweise werden unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegengenommen. (sen)

Ein Foto der Vermissten finden Sie über den folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/204294

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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