Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Kleiner Diebstahl, große Wirkung - 41-Jähriger nach mehreren Straftaten in Untersuchungshaft

Oberhausen (ots)

Am 22.06.2026 wurde ein 41-jähriger Oberhausener nach einem Diebstahl von Waschmittel festgenommen und befindet sich nun in Untersuchungshaft. Doch dahinter steckte mehr.

Einen Tag zuvor, am 21.06.2026, wurde einer Patientin in einem Oberhausener Krankenhaus ihre Geldbörse entwendet. In dieser befand sich unter anderem ihre EC-Karte. Von dieser wurden unmittelbar nach der Tat erste Kleinstabbuchungen bis 50,00 Euro durchgeführt, sodass ein Schaden von 91,00 Euro entstand. Ein möglicher Tatverdächtiger konnte zunächst nicht ermittelt werden.

Dann aber wurde am 22.06.2026 gegen 13:30 Uhr eine Streifenwagenbesatzung aufgrund eines Diebstahls in einer Drogerie zum Bero-Center alarmiert. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnten die Einsatzkräfte feststellen, dass ein 41-Jähriger Waschmittel im Wert von 15,95 Euro entwendet hatte. Als er von einem Beamten durchsucht wurde, fand dieser bei der Durchsuchung eine Geldbörse mit dem Personalausweis einer Frau. Es stellte sich heraus, dass es sich um das Portemonnaie der Krankenhauspatientin handelte und der 41-Jährige am Tag zuvor offenbar ebenfalls "tätig" geworden war. Neben der Geldbörse fanden die Einsatzkräfte weiteres, offenkundiges Diebesgut aus anderen Geschäften. Daher wurde er nach Abschluss aller Maßnahmen vor Ort festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht.

Der Oberhausener ist bereits einschlägig polizeibekannt und verbüßt aktuell eine Freiheitsstrafe auf Bewährung aufgrund ähnlicher Delikte. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 12 gehen davon aus, dass die Taten des Wohnungslosen der Beschaffungskriminalität zuzuordnen sind. Daher wurde er am 23.06.2026 auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Gegen den Tatverdächtigen richten sich nun mehrere Ermittlungsverfahren.

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