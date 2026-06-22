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Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Zeugenaufruf nach Diebstahl aus Fahrzeug am Schloss Oberhausen

POL-OB: Zeugenaufruf nach Diebstahl aus Fahrzeug am Schloss Oberhausen
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Oberhausen (ots)

Die Polizei Oberhausen bittet um Zeugenhinweise nach einem besonders folgenschweren Diebstahl aus einem Fahrzeug am Freitag, 19. Juni 2026, auf dem Parkplatz am Schloss Oberhausen.

In der Zeit zwischen 13:30 Uhr und 15:15 Uhr schlugen bislang unbekannte Täter die hintere rechte Seitenscheibe eines geparkten Fahrzeugs (Dacia Duster, orange) ein und entwendeten eine hochwertige Foto- und Videoausrüstung eines Hochzeitsfotografen. Der Sachschaden wird derzeit auf rund 30.000 Euro geschätzt.

Der Fotograf begleitete zum Tatzeitpunkt eine Hochzeitsgesellschaft im Schloss Oberhausen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter gezielt Zugang zum Kofferraum und entwendeten unter anderem professionelle Kameratechnik.

Die Polizei fragt:

   - Wer hat am Freitag, 19. Juni 2026, zwischen 13:30 Uhr und 15:15 
     Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf dem Parkplatz am 
     Schloss Oberhausen beobachtet?
   - Wer hat Personen bemerkt, die sich auffällig für geparkte 
     Fahrzeuge oder den betroffenen Wagen interessierten?
   - Wer kann Hinweise zum Verbleib der gestohlenen Gegenstände 
     geben?

Hinweise nimmt die Polizei Oberhausen unter 0208 / 826-0 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

(Nur für Journalisten / Medienvertreter)

Polizeipräsidium Oberhausen
Pressestelle
Telefon: 0208/826 22 22
E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de
https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell

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