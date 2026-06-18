Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Zeugenhinweise führen zur Festnahme nach Kellereinbruch

Oberhausen (ots)

Am Mittwochabend (17.06.) gegen 20:30 Uhr wurde die Polizei Oberhausen zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls an der Neumühler Straße in Sterkrade gerufen. Aus dem Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses war ein E-Bike entwendet worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatten bislang unbekannte Täter die Tür des Fahrradkellers gewaltsam geöffnet. Anschließend entwendeten sie ein orangefarbenes E-Bike und flüchteten.

Eine aufmerksame Zeugin beobachtete die Tatverdächtigen beim Verlassen des Hauses und konnte einen der Männer anhand seiner auffälligen Bekleidung wiedererkennen. Noch während der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme entdeckte sie den Mann im Bereich des Zugangs zum Sterkrader Bahnhof. Einsatzkräfte konnten den Tatverdächtigen daraufhin unmittelbar festhalten.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung wurde ein weiterer mutmaßlicher Beteiligter in Tatortnähe angetroffen. Bei ihm wurde das zuvor entwendete orangefarbene E-Bike aufgefunden und sichergestellt.

Bei der Überprüfung des zuerst festgenommenen Tatverdächtigen stellte sich zudem heraus, dass gegen ihn ein offener Haftbefehl bestand. Er wurde daraufhin festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt. Die Ermittlungen zur genauen Tatbeteiligung der festgenommenen Personen (beide 49, Staatsangehörigkeiten: deutsch & türkisch) sowie zur Identität weiterer möglicher Beteiligter dauern an.

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