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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Alpen - Festnahme nach versuchtem Kabeldiebstahl von Firmengelände - Zeugen gesucht

Alpen (ots)

Durch eine Überwachungsfirma erhielt die Polizei in der Nacht zum Dienstag (09.06.) gegen 01:10 Uhr die Mitteilung, dass Unbekannte von einem Firmengelände an der Weseler Straße Kabeltrommeln in einen mitgebrachten Transporter geladen haben und mit dem Transporter in Richtung Hauptstraße geflüchtet sind.

Durch eingesetzte Polizeibeamte konnte im Rahmen der Fahndung ein dunkelblauer Transporter mit rumänischen Kennzeichen auf der Burgstraße festgestellt und im weiteren Verlauf angehalten werden.

Die Fahrzeuginsassen, Beifahrer und Fahrer, verließen unmittelbar nach dem Anhalten ihr Fahrzeug und versuchten, sich einer Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Der Beifahrer konnte durch die eingesetzte Streifenwagenbesatzung ergriffen und vorläufig festgenommen werden.

Währenddessen verließen drei weitere unbekannte männliche Personen den Transporter durch die hintere Schiebetür in unterschiedliche Richtungen. Der zu diesem Zeitpunkt ungesicherte Transporter rollte führerlos gegen den abgestellten Streifenwagen und beschädigte diesen hierdurch.

Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 25- jährigen Mann aus Rumänien ohne festen Wohnsitz.

Diebesgut konnte bislang nicht aufgefunden werden. Da bislang kein Tatzusammenhang zwischen dem Kabeldiebstahl und den Insassen des Transporters hergestellt werden konnte, wurde der 25- Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die Ermittlungen, ob die flüchtigen Personen im Zusammenhang mit dem Kabeldiebstahl stehen, dauern derzeit an.

Der Transporter wurde sichergestellt.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern des Diebstahls am Firmengelände an der Weseler Straße geben können oder die auffällige Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung des Sachverhalts dienen können.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842-934 0 entgegen.

/cd 260609-0302

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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