POL-HA: Streit eskaliert - Hagener mit Nothammer geschlagen
Hagen-Vorhalle (ots)
Am späten Donnerstagabend (02.07.2026) verletzte ein 40-Jähriger seinen 44-jährigen Kontrahenten mit einem Nothammer am Kopf. Die Männer gerieten gegen 22.00 Uhr in der Goethestraße in Streit und gingen aufeinander los. Während des Streits schlug der Angreifer dem Mann aus Hagen mit dem Nothammer auf den Hinterkopf. Der Leichtverletzte beabsichtige, eigenständig ein Krankenhaus aufzusuchen. Der Auslöser des Streits ist nicht bekannt. Hinzugerufene Polizeibeamte stellten das Tatwerkzeug sicher und leiteten ein Strafverfahren ein. (rei)
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