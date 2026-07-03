PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Gemeinsamer Kontrolleinsatz von Polizei und Ordnungsamt - Gewerbe und Personen überprüft

Hagen (ots)

Am Donnerstagnachmittag (02.07.2026) führten Polizeibeamte des Hagener Schwerpunktdienstes in Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt der Stadt Hagen einen gemeinsamen Kontrolleinsatz durch. Im Fokus stand dabei die Überprüfung mehrerer Cafés und Gastronomiebetriebe rund um den Hauptbahnhof sowie in den Stadtteilen Altenhagen und Wehringhausen. Am Hauptbahnhof und in Wehringhausen kontrollierten die Einsatzkräfte mehrere Personen. Dabei fanden sie bei zwei Männern eine geringe Menge an Drogen auf und leiteten Strafverfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln ein. Während des Einsatzes fuhr ein Autofahrer vor den Polizeibeamten über eine rote Ampel. Den 65-Jährigen erwartet nun ein Bußgeld. Bei den Gewerbekontrollen stellten die Einsatzkräfte keine Verstöße fest. Weitere Einsätze dieser Art befinden sich bereits in Planung.(rei)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 03.07.2026 – 12:00

    POL-HA: Streit eskaliert - Hagener mit Nothammer geschlagen

    Hagen-Vorhalle (ots) - Am späten Donnerstagabend (02.07.2026) verletzte ein 40-Jähriger seinen 44-jährigen Kontrahenten mit einem Nothammer am Kopf. Die Männer gerieten gegen 22.00 Uhr in der Goethestraße in Streit und gingen aufeinander los. Während des Streits schlug der Angreifer dem Mann aus Hagen mit dem Nothammer auf den Hinterkopf. Der Leichtverletzte beabsichtige, eigenständig ein Krankenhaus aufzusuchen. ...

    mehr
  • 03.07.2026 – 11:24

    POL-HA: Alkoholisierter Rollerfahrer stürzt beim Abbiegen

    Hagen-Lennetal (ots) - Ein alkoholisierter Rollerfahrer stürzte am Donnerstagabend (02.07.2026) bei einem Abbiegevorgang im Lennetal. Mehrere Verkehrsteilnehmer riefen die Polizei gegen 19.40 Uhr zur Sauerlandstraße. Sie teilten den Beamten mit, dass sie bereits in der Straße Röhrenspring auf den Mann auf seinem Kleinkraftrad aufmerksam geworden waren, weil dieser in Schlangenlinien unterwegs war. Als der 63-jährige ...

    mehr
  • 03.07.2026 – 10:04

    POL-HA: Ladendieb bedient sich im Supermarkt und wird festgenommen

    Hagen-Boele (ots) - Am Donnerstagnachmittag (02.07.2026) beobachteten Mitarbeiter eines Supermarktes in der Kabeler Straße einen 63-Jährigen beim Austrinken mehrerer Saftflaschen. Ein Ladendetektiv sprach den Tatverdächtigen gegen 16.40 Uhr in der Filiale an und übergab ihn an die Einsatzkräfte. Im Rucksack fanden die Polizeibeamten eine Schere sowie ein Küchenmesser. Die Einsatzkräfte nahmen den Mann ohne festen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren