Polizei Hagen

POL-HA: Gemeinsamer Kontrolleinsatz von Polizei und Ordnungsamt - Gewerbe und Personen überprüft

Hagen (ots)

Am Donnerstagnachmittag (02.07.2026) führten Polizeibeamte des Hagener Schwerpunktdienstes in Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt der Stadt Hagen einen gemeinsamen Kontrolleinsatz durch. Im Fokus stand dabei die Überprüfung mehrerer Cafés und Gastronomiebetriebe rund um den Hauptbahnhof sowie in den Stadtteilen Altenhagen und Wehringhausen. Am Hauptbahnhof und in Wehringhausen kontrollierten die Einsatzkräfte mehrere Personen. Dabei fanden sie bei zwei Männern eine geringe Menge an Drogen auf und leiteten Strafverfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln ein. Während des Einsatzes fuhr ein Autofahrer vor den Polizeibeamten über eine rote Ampel. Den 65-Jährigen erwartet nun ein Bußgeld. Bei den Gewerbekontrollen stellten die Einsatzkräfte keine Verstöße fest. Weitere Einsätze dieser Art befinden sich bereits in Planung.(rei)

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