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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schliengen: Leichtkraftradroller entwendet und beschädigt wieder aufgefunden

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Donnerstag, 30.07.2026, 18.00 Uhr bis Samstag, 01.08.2026, 08.00 Uhr, entwendete eine unbekannte Täterschaft einen in der Albert-Schweitzer-Straße verschlossen abgestellten Leichtkraftradroller der Marke Piaggio. In der Folge konnte der Roller im westlichen Bereich des Bahnhofes auf einem Feldweg aufgefunden werden. Die Täterschaft versuchte den Roller durch Manipulation am Zündschloss kurzzuschließen, was wohl nicht gelang. Zudem wurde das Helmfach aufgebrochen und ein pinkfarbener Halbschalenhelm aus diesem entwendet. Der am Roller verursachte Sachschaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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