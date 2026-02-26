PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Einbruch in Grundschule - Hinweise erbeten

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter sind am Montag (23.05.2026, 07.25 Uhr) in eine Grundschule in Beckum-Neubeckum eingebrochen.

Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Gebäude an der Gustav-Moll-Straße und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

