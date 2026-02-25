Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Diebstahl einer Rollstuhlrampe

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter haben am Dienstag (24.02.2026) eine Rollstuhlrampe eines Mehrparteienhauses in Beckum gestohlen.

Die Unbekannten gelangten zwischen 10.00 Uhr und 12.30 Uhr auf das Grundstück an der Straße Nordwall und stahlen die mobile Rampe.

Hinweise zu den Dieben oder dem Verbleib der Rampe bitte an die Polizei Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell