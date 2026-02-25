Polizei Warendorf

POL-WAF: Beelen. Kabel durchtrennt und gestohlen - selber Modus Operandi wie in Sassenberg und Warendorf

Warendorf (ots)

Auch in Beelen haben sich unbekannte Täter zwischen Dienstag (24.02.2026, 14.00 Uhr) und Mittwoch (25.02.2026, 05.50 Uhr) an einer Ladesäule für Elektrofahrzeuge zu schaffen gemacht.

Auf einem Supermarkt-Parkplatz am Lilienweg trennten die unbekannten Tatverdächtigen mehrere Ladekabel einer Ladesäule für Elektrofahrzeuge durch und stahlen sie.

Ein Zusammenhang zwischen den gleichgelagerten Taten (Warendorf und Sassenberg) kann nicht ausgeschlossen werden.

Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell