Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh/Neubeckum. Autos und Führerscheine nach möglichem Rennen sichergestellt

Warendorf (ots)

Ihren Mittwochabend (25.02.2026, 17.30 Uhr) haben sich drei junge Männer sicher anders vorstellt - zwei 22 und 18 Jahre alte Ennigerloher und ein 28-jähriger Warendorf sind der Polizei quasi in die Arme gefahren - nach einem möglichen Fahrzeugrennen.

Zeugen hatten drei Autos auf der Neubeckumer Straße zwischen Ennigerloh und Neubeckum gemeldet. Die Autos würden unter anderem immer wieder driften, in den Gegenverkehr und Schlangenlinien fahren, andere Autos hätten ausweichen müssen, sie seien grob verkehrswidrig und deutlich zu schnell unterwegs. Polizisten, die Richtung Ennigerloh unterwegs waren, stellten die drei Autos kurz vor dem Kreisverkehr an der Gustav-Moll-Straße in Neubeckum fest und forderten die Fahrer unmittelbar auf anzuhalten.

Die Autos der drei jungen Fahrer wurden genau wie die Führerscheine beschlagnahmt und Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Kraftfahrzeugrennen sind keine Kavaliersdelikte und können nach §315d Verbotene Kraftfahrzeugrennen StGB mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren bestraft werden.

Zeugen, die weitere Angaben machen können oder selbst haben ausweichen müssen, melden sich bitte bei der Polizei Beckum, Telefon 02521/911-0 oder Polizei Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell