POL-FR: Bonndorf: Junger Motorradfahrer leicht verletzt
Freiburg (ots)
Mit seiner 125er Maschine befuhr am Donnerstag, 02.07.2026 gegen 16.20 Uhr ein 16 Jahre alter Jugendlicher die L170 in Richtung Steinasäge. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Der 16-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. An seiner Maschine entstand Sachschaden von rund 3.000 Euro.
md/tb
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