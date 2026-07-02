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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Bad Bellingen: Vorfahrtsverletzung an der Kreuzung Hertinger Straße
Römerstraße - Radfahrerin schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 01.07.2026, gegen 20.30 Uhr, befuhr eine 13-jährige Radfahrerin die Römerstraße von Schliengen kommend und wollte an der Kreuzung zur Hertinger Straße die Kreisstraße überqueren. Dabei kam es zur Kollision mit einem von rechts kommenden Pkw. Das Mädchen zog sich schwerste Verletzungen zu. Lebensgefahr könne nicht ausgeschlossen werden. Mit einem Rettungshubschrauber wurde sie in eine Uniklinik verflogen. Der 24-jährige Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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