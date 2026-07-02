POL-FR: Gemarkung Bad Bellingen: Vorfahrtsverletzung an der Kreuzung Hertinger Straße
Römerstraße - Radfahrerin schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz
Freiburg (ots)
Am Mittwoch, 01.07.2026, gegen 20.30 Uhr, befuhr eine 13-jährige Radfahrerin die Römerstraße von Schliengen kommend und wollte an der Kreuzung zur Hertinger Straße die Kreisstraße überqueren. Dabei kam es zur Kollision mit einem von rechts kommenden Pkw. Das Mädchen zog sich schwerste Verletzungen zu. Lebensgefahr könne nicht ausgeschlossen werden. Mit einem Rettungshubschrauber wurde sie in eine Uniklinik verflogen. Der 24-jährige Pkw-Fahrer blieb unverletzt.
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