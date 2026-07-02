Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weilheim: Pedelec-Fahrerin muss ausweichen und stürzt - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 01.07.2026, befuhr gegen 17:45 Uhr eine 14-jährige Pedelec-Fahrerin die K6556 von Weilheim in Richtung Remetschwiel. Im Bereich zwischen der Abzweigung nach Heubach und Waldhaus soll ihr ein bislang unbekanntes Auto auf ihrer Fahrspur entgegengekommen sein. Um einen Unfall zu vermeiden, musste sie nach rechts ausweichen, wobei sie von der Fahrbahn abkam und sich leicht verletzte. Außerdem entstand am Pedelec Sachschaden von ungefähr 500 Euro. Das Auto, möglicherweise ein roter Ford Kleinwagen, entfernte sich von der Unfallstelle in Richtung Weilheim. Das Polizeirevier Waldshut- Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können. Insbesondere werden die Autofahrenden gesucht, die in Richtung Waldhaus die Pedelec-Fahrerin überholten, da diesen der rote Ford entgegengekommen sein müsste. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ist rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 erreichbar.

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