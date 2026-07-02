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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Schüsse in Wohnung in Atzenbach - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 01.07.2026, gegen 22.50 Uhr, wurden der Polizei Schussgeräusche in einem Mehrfamilienhaus in der Mühlengasse mitgeteilt. Beim Eintreffen der Polizei konnte diese ebenfalls einen Schuss wahrnehmen. Die betreffende Wohnung konnte lokalisiert und der 49-jährige Bewohner vorläufig festgenommen werden. Bei der Durchsuchung der Wohnung wurde eine Schreckschusswaffe aufgefunden, mit welcher mutmaßlich geschossen wurde. Ebenso wurde eine mutmaßliche Handgranate und eine mutmaßlich selbstgebaute Sprengvorrichtung aufgefunden. Aus diesem Grund wurde das Mehrfamilienhaus vorsorglich geräumt und mit dem Entschärferdienst des LKA BW Kontakt aufgenommen. Nachdem der Entschärferdienst die Handgranate und die selbstgebaute Sprengvorrichtung als Attrappe einstuften, durften die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurück. Die aufgefundenen Gegenstände wurden beschlagnahmt und gegen den 49-Jährigen wurde wegen dem Verdacht eines Verstoßes gegen das Waffengesetz und Sprengstoffgesetz ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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