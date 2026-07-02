Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Hasel: Motorradfahrer stürzt an Einmündung zur Kreisstraße 6338

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 01.07.2026, gegen 23.30 Uhr, kam ein 24-jähriger Motorradfahrer auf der Bundesstraße 518 / Einmündung zur Kreisstraße 6338 zu Fall und verletzte sich.

Eine Polizeistreife befuhr die Bundesstraße 518 von Wehr kommend in Richtung Schopfheim unter Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerechte, um zu einem Einsatz nach Schopfheim zu fahren. Vor der Polizeistreife fuhr ein Motorrad, welches beim Bemerken des Polizeifahrzeuges stark beschleunigte. Im weiteren Verlauf versuchte der 24-jährige Motorradfahrer nach rechts in die Kreisstraße 6338 abzubiegen. Dabei stürzte der Motorradfahrer und rutschte etwa 10 Meter über die Fahrbahn, bevor das Motorrad mit dem Randstein einer Verkehrsinsel kollidierte. Der 24-Jährige wurde vom Motorrad abgeworfen und kam auf der Verkehrsinsel zum Liegen. Der 24-Jährige verletzte sich schwer. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Im Krankenhaus erfolgte zudem eine Blutentnahme, da er im Verdacht steht unter Einwirkung von Betäubungsmittel das Motorrad gefahren zu haben. Nach den bisherigen Erkenntnissen ist der 24-Jährige nicht im Besitz von einer gültigen Fahrerlaubnis. Zudem war an dem Motorrad ein anderes Kennzeichen angebracht und das Motorrad nicht zugelassen. Auch war der 24-Jährige wegen einer Geldstraße zur Festnahme ausgeschrieben. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

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