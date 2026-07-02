Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Sachbeschädigung an Pkw am helllichten Tag - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 02.07.2026, in dem kurzen Zeitraum zwischen 10.30 Uhr bis 11.00 Uhr, zerkratzte eine unbekannte Täterschaft mit einem spitzen Gegenstand den Lack eines schwarzen Porsche Cayenne. Zerkratzt wurden beide Fahrzeugseiten und das Heck. Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Der Porsche stand auf einem Parkplatz am rechten Fahrbahnrand in der Spitalstraße zwischen den Einmündungen Riesstraße und Körnerstraße.

Aufgrund der Tatzeit erhofft sich das Polizeirevier Lörrach Hinweise von Zeugen zu der Täterschaft. Hinweise nimmt das Polizeirevier unter der Telefonnummer 07621 176-0 (24 h) entgegen.

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