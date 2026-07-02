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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Munzingen: Mutmaßlich technischer Defekt führt zu Traktorbrand

Freiburg (ots)

Am heutigen Donnerstagmorgen, 02.07.2026, kurz nach 5:30 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmende, welche die Bundesautobahn A5 befuhren, eine starke Rauchentwicklung auf einem landwirtschaftlichen Hof auf Höhe von Freiburg Munzingen.

Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei eintrafen, ergaben sich Hinweise auf einen brennenden Traktor in einer dort befindlichen Halle. Die Feuerwehr verschaffte sich daraufhin gewaltsam Zutritt in das Objekt, begann mit der Brandbekämpfung und konnte das Feuer vollständig löschen. Das Übergreifen der Flammen auf Gebäudeteile konnte verhindert werden, jedoch wurden die Halle, ein weiterer Traktor und ein Anhänger durch die Rauch- und Hitzentwicklung leicht beschädigt. Menschen und Tiere wurden nicht verletzt.

Als mögliche Brandursache kommt nach derzeitigen Erkenntnissen ein technischer Defekt an dem zerstörten Traktor in Betracht.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang nicht bekannt.

ak

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Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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