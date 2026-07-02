Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Müllheim: Geldbeutel nach Trickdiebstahl entwendet - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am Montagmorgen, 29.06.2026, gegen 09:05 Uhr kam es in Müllheim in der Werderstraße zu einem Trickdiebstahl durch zwei unbekannte Personen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen sprach dort eine bislang unbekannte weibliche Person eine 70-jährige Frau an, um diese gezielt abzulenken.

Dabei gelang es einer weiteren unbekannten weiblichen Person den Geldbeutel der Geschädigten aus deren Handtasche, welche sich im Rollator befand, zu entwenden.

Im Anschluss verließen die beiden Tatverdächtigen die Örtlichkeit in unbekannte Richtung.

Beide sollen etwa 160 cm groß gewesen sein sowie lange schwarze Haare, welche zu einem Zopf zusammengebunden waren, getragen haben. Des Weiteren sprachen beide nur einzelne Wörter in sehr schlechtem Deutsch.

Ein weiterer Fall des Trickdiebstahls, den die Polizei bereits am am Dienstag, 09.06.2026 aufgenommen hatte,ereignete sich, gegen 10 Uhr ebenfalls in der Müllheimer Werderstraße.

Hier befand sich die 88-jährige Geschädigte zunächst in einem Fahrstuhl als zwei bislang unbekannte weiblichen Personen zustiegen. Auch hier wurde der Seniorin mutmaßlich bei einem Ablenkungsmanöver die Geldbörse durch die beiden unbekannten Frauen entwendet.

Ob die beiden Taten im Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Polizeireviers Müllheim.

Personen, die Hinweise auf die Unbekannten oder sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Tel.: 07631/1788 0 zu melden.

Warnhinweis:

Die Polizei warnt vor Trickdiebstählen im öffentlichen Raum. Täter/ Täterinnen sprechen ihre Opfer häufig unter einem Vorwand an, um sie abzulenken und unbemerkt Wertgegenstände zu entwenden. Dabei bitten sie beispielsweise um Kleingeld, fragen nach dem Weg oder machen auf angebliche Verschmutzungen an der Kleidung aufmerksam.

pk (RM)/ ak

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