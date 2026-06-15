Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Tierischer Einsatz nach Facebook-Post

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Ratzeburg (ots)

15.06.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 15.06.2026 - Ratzeburg

Ein Facebook-Post heute Morgen über wohl verwaiste Entenküken rief die Ratzeburger Beamten auf den Plan. Anhand des hochgeladenen Bildes des Users machte sich die Streife auf die Suche und wurde an einer Bushaltestelle in Höhe des Rathauses fündig.

Doch ganz so einfach zu entdecken waren die tierischen Zweibeiner nicht. Geschützt unter dem Laub der Bäume kuschelten sich sechs Küken aneinander und waren lediglich zu hören - zum Glück aber laut genug, sodass die Polizisten sie fanden.

Alle Sechs sind wohlauf und finden vorübergehend Schutz bei einem tierlieben Helfer.

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