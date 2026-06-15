PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Vandalismus an Bünningstedter Grundschule

Ratzeburg (ots)

15.06.2026 | Kreis Stormarn | 13.06.2026 - Ammersbek

An der im Bau befindlichen Grundschule in Bünningstedt soll es am vergangenen Wochenende zu Sachbeschädigungen gekommen sein.

Am Samstagabend, gegen 19.15 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass sich Personen im Gebäude der alten Grundschule in Bünningstedt in der Straße Steenhoop aufhalten und randalieren würden. Mehrere Einsatzkräfte suchten daraufhin das im Bau befindliche Gebäude auf und wurden auf lautes Poltern aus dem Inneren aufmerksam. Fünf Kinder und Jugendliche im Alter von 12-14 Jahren sollen die Beamten dort schließlich angetroffen haben. Diese wurden anschließend vor Ort in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigen übergeben.

Nach derzeitigem Stand seien eine Vielzahl von Fensterscheiben und Türen beschädigt worden. Auch einige Klassenräume seien verwüstet worden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 40.000 Euro geschätzt.

Die Polizei in Ammersbek hat nun die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Alle Meldungen Alle
  • 15.06.2026 – 11:39

    POL-RZ: PKW brannte auf Discounter-Parkplatz

    Ratzeburg (ots) - 15.06.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 12.06.2026 - Büchen Freitagnacht kam es in Büchen zum Brand eines Autos auf einem Discounter-Parkplatz. Die Polizei sucht Zeugen. Am 12.06.2026 gegen 23:45 Uhr soll ein PKW auf dem Parkplatz eines Discounters in der Büchener Straße in Büchen aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten sein. Die alarmierte Feuerwehr übernahm die Löscharbeiten. An dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren