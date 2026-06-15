Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Vandalismus an Bünningstedter Grundschule

Ratzeburg (ots)

15.06.2026 | Kreis Stormarn | 13.06.2026 - Ammersbek

An der im Bau befindlichen Grundschule in Bünningstedt soll es am vergangenen Wochenende zu Sachbeschädigungen gekommen sein.

Am Samstagabend, gegen 19.15 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass sich Personen im Gebäude der alten Grundschule in Bünningstedt in der Straße Steenhoop aufhalten und randalieren würden. Mehrere Einsatzkräfte suchten daraufhin das im Bau befindliche Gebäude auf und wurden auf lautes Poltern aus dem Inneren aufmerksam. Fünf Kinder und Jugendliche im Alter von 12-14 Jahren sollen die Beamten dort schließlich angetroffen haben. Diese wurden anschließend vor Ort in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigen übergeben.

Nach derzeitigem Stand seien eine Vielzahl von Fensterscheiben und Türen beschädigt worden. Auch einige Klassenräume seien verwüstet worden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 40.000 Euro geschätzt.

Die Polizei in Ammersbek hat nun die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch aufgenommen.

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