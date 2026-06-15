Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Über 100.000 Euro Schaden: Zwei hochwertige Fahrzeuge im Kreis Stormarn entwendet

Ratzeburg (ots)

15.06.2026 | Kreis Stormarn | 11./12.06.2026 und 14.06.2026 - Barsbüttel / Bargfeld-Stegen

In der vergangenen Woche sollen im Kreis Stormarn gleich in zwei Fällen hochwertige Fahrzeuge entwendet worden sein. Die Polizei ermittelt und sucht nun Zeugen.

Am 11.06.2026 soll die Halterin eines KIA Sorento ihren PKW in den Abendstunden auf einem Parkplatz in der Straße Achtern Barg in Barsbüttel abgestellt haben. Als sich diese am nächsten Tag in den Morgenstunden wieder zu ihrem Fahrzeug begab, sollen Unbekannte es bereits entwendet haben. Bei dem PKW handelt es sich um das aktuelle Modell, er ist grau und trug zum Tatzeitpunkt Oldesloer Kennzeichen. Nach derzeitigem Kenntnisstand liegt der Fahrzeugwert im mittleren fünfstelligen Bereich.

Am vergangenen Sonntagmorgen (14.06.2026) sollen Unbekannte einen auf dem Parkplatz des Krankenhauses in der Kayhuder Straße in Bargfeld-Stegen abgestellten neueren Renault Master entwendet haben. Das Fahrzeug ist weiß und trug zum Tatzeitpunkt Hamburger Kennzeichen. Auch der Wert dieses Fahrzeugs soll im mittleren fünfstelligen Bereich liegen.

Die Polizei leitete die Ermittlungen ein und sucht nun Zeugen für die Vorfälle. Wer hat in den genannten Zeiträumen Verdächtiges beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ratzeburg telefonisch unter 04541/8090 sowie per Mail über ratzeburg.kpst@polizei.landsh.de entgegen.

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