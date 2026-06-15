PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: PKW brannte auf Discounter-Parkplatz

Ratzeburg (ots)

15.06.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 12.06.2026 - Büchen

Freitagnacht kam es in Büchen zum Brand eines Autos auf einem Discounter-Parkplatz. Die Polizei sucht Zeugen.

Am 12.06.2026 gegen 23:45 Uhr soll ein PKW auf dem Parkplatz eines Discounters in der Büchener Straße in Büchen aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten sein. Die alarmierte Feuerwehr übernahm die Löscharbeiten. An dem auf dem Parkplatz abgestellten Auto entstand ein Totalschaden. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf. Zum jetzigen Zeitpunkt kann eine mögliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Daher suchen die Ermittler nun Zeugen, die möglicherweise rund um die genannte Zeit in Büchen Verdächtiges beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Geesthacht telefonisch unter 04152/80030 sowie per Mail über geesthacht.kpst@polizei.landsh.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sophie-Marie Jakobi
Telefon: 04541/809-2012
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Alle Meldungen Alle
  • 11.06.2026 – 09:28

    POL-RZ: Körperliche Auseinandersetzung im Café - Polizei sucht Zeugen!

    Ratzeburg (ots) - 11.06.2026 | Kreis Stormarn | 07.06.2026 - Bad Oldesloe Bereits am Sonntagabend (07.06.2026) soll es in einem Café in Bad Oldesloe zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Dabei erlitten zwei Personen leichte Verletzungen. Die Polizei sucht Zeugen für den Vorfall. Nach dem derzeitigem Stand der Ermittlungen sollen sich drei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren