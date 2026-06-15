Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: PKW brannte auf Discounter-Parkplatz

Ratzeburg (ots)

15.06.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 12.06.2026 - Büchen

Freitagnacht kam es in Büchen zum Brand eines Autos auf einem Discounter-Parkplatz. Die Polizei sucht Zeugen.

Am 12.06.2026 gegen 23:45 Uhr soll ein PKW auf dem Parkplatz eines Discounters in der Büchener Straße in Büchen aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten sein. Die alarmierte Feuerwehr übernahm die Löscharbeiten. An dem auf dem Parkplatz abgestellten Auto entstand ein Totalschaden. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf. Zum jetzigen Zeitpunkt kann eine mögliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Daher suchen die Ermittler nun Zeugen, die möglicherweise rund um die genannte Zeit in Büchen Verdächtiges beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Geesthacht telefonisch unter 04152/80030 sowie per Mail über geesthacht.kpst@polizei.landsh.de entgegen.

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