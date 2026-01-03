Feuerwehr Bremen

FW-HB: Glätteunfall - Feuerwehrfahrzeug kommt von der Fahrbahn ab

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bremen (ots)

Das winterliche Wetter hat am Sonnabendmorgen zu einer Reihe von Unfällen geführt. Auch die Feuerwehr Bremen war betroffen.

Gegen 10:25 Uhr ist ein Kleintransporter, der für Versorgungsfahrfahrten zwischen den Feuer- und Rettungswachen eingesetzt wird, auf schneeglatter Straße ins Schlingern geraten, von der Fahrbahn abgekommen und auf dem schneebedeckten Grünstreifen auf der Seite zum Liegen gekommen. Der Fahrer des Fahrzeugs blieb glücklicherweise unverletzt. Der Unfall ereignete sich auf der A27, Fahrtrichtung Hannover in Höhe Stadtwaldsee.

Das stark beschädigte Fahrzeug wurde mit schwerem Gerät und Einsatzkräften der Feuer- und Rettungswache 7 geborgen und mit einem Abschleppfahrzeug zur Feuer- und Rettungswache 1 transportiert.

Die Feuerwehr Bremen empfiehlt bei diesen Witterungsverhältnissen möglichst zu Hause bleiben. Wer dennoch raus muss, sollte vorsichtig auf Straßen und Wegen sein und seine Fahrweise der Witterung anpassen.

Original-Content von: Feuerwehr Bremen, übermittelt durch news aktuell