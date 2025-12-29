Feuerwehr Bremen

FW-HB: Eine Nacht wie keine andere - Silvester aus Sicht von Feuerwehr und Rettungsdienst

Bremen (ots)

Ein stark erhöhtes Notrufaufkommen und zahlreiche Brand- und Notfallrettungseinsätze fordern die Feuerwehr und den Rettungsdienst voraussichtlich wieder in der Silvesternacht. In der Nacht vom 31. Dezember 2025 auf den 1. Januar 2026 steigt das Risiko für Verletzungen und Brände insbesondere durch den privaten Umgang mit Feuerwerkskörpern deutlich.

In der Brandbekämpfung sind die Einsätze in der Silvesternacht häufig auf den unsachgemäßen Einsatz von Pyrotechnik zurückzuführen. Die möglichen Folgen reichen von kleineren Entstehungsbränden, etwa an Abfallbehältern, bis hin zu umfangreichen Bränden an Gebäuden. Darüber hinaus kann es durch Rauchentwicklung in oder an Gebäuden zur Auslösung von Brandmeldeanlagen kommen.

Auch der Rettungsdienst ist in der Silvesternacht regelmäßig mit typischen Verletzungsmustern konfrontiert, die im Zusammenhang mit Feuerwerkskörpern stehen. Dazu zählen unter anderem Verbrennungen, Augen- und Gehörverletzungen sowie in schweren Fällen Amputationsverletzungen an Fingern. Zusätzlich führen Alkoholisierung und körperliche Auseinandersetzungen leider immer wieder zu einem erhöhten Einsatzaufkommen.

Es gilt unbedingt der vorsichtige Umgang mit Feuerwerkskörpern! Hierzu hat die Feuerwehr Bremen wertvolle Informationen zusammengefasst: https://www.feuerwehr.bremen.de/buergerinfo/adventszeit-und-silvesterfeuerwerk-20569

Um die erwartete Mehrbelastung bewältigen und auf besondere Einsatzlagen kurzfristig reagieren zu können, ergreift die Feuerwehr Bremen verschiedene organisatorische Maßnahmen. Dazu gehören eine personelle Verstärkung der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle, der zusätzliche Einsatz einer Einheit aus Auszubildenden der Berufsfeuerwehr, ein weiterer Führungsdienst sowie die Einrichtung einer lokalen Feuerwehreinsatzleitung.

Der Stadtbremische Rettungsdienst hat ebenso die Vorhaltung der Einsatzmittel erhöht.

Ein besonderes Engagement zeigen erneut die Freiwilligen Feuerwehren: Zwölf Einheiten der Freiwilligen Feuerwehren sind an ihren Standorten einsatzbereit, die weiteren sieben Einheiten können extern alarmiert werden. "Das ist wirklich bemerkenswert: Hunderte ehrenamtliche Einsatzkräfte verzichten auf private Feiern und stellen ihre Einsatzbereitschaft sicher.", betont Michael Siemers, der als Direktionsdienst der Gesamteinsatzleiter der Feuerwehr Bremen in der Silvesternacht ist.

Zum festen Bestandteil der Silvesterbereitschaft der Feuerwehr zählt zudem die Brandsicherheitswache im Bremer Rathaus. Hier halten sich für mehrere Stunden vier Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr bereit, um im Falle eines Brandereignisses in oder an dem UNESCO-Welterbe unverzüglich eingreifen zu können.

In diesem Zusammenhang weist die Feuerwehr Bremen erneut auf die geltenden Feuerwerksverbotszonen in der Bremer Innenstadt hin: https://www.senatspressestelle.bremen.de/pressemitteilungen/feuerwerksverbotszonen-im-land-bremen-zu-silvester-2025-479239?asl=bremen02.c.732.de#:~:text=Die%20Gewerbeaufsicht%20des%20Landes%20Bremen,bis%201%20Uhr%2C%20zu%20z%C3%BCnden.

Die Feuerwehr Bremen wünscht allen Bremerinnen und Bremern einen sicheren und gelungenen Jahreswechsel. Gleichzeitig gilt der ausdrückliche Dank allen Einsatzkräften von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei Bremen sowie den Mitarbeitenden in den Leitstellen, die auch in dieser Nacht für die Sicherheit der Bevölkerung sorgen.

Original-Content von: Feuerwehr Bremen, übermittelt durch news aktuell