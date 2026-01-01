PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Bremen

FW-HB: Paralleleinsätze in den Morgenstunden des 1. Januar fordern die Feuerwehr Bremen

Bremen (ots)

Bei einem Unfall auf der Farger Straße in Bremen-Farge wurde eine Person schwer verletzt. Aus bislang ungeklärter Ursache ist der Fahrer eines PKW gegen einen Baum geprallt und dabei in seinem Fahrzeug eingeklemmt worden. Der Unfall wurde der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle um 08:25 Uhr über die Bremer Straßenbahn AG (BSAG) gemeldet. Von der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle wurden daraufhin umfangreiche Kräfte zur Einsatzstelle alarmiert. Für die Rettung des eingeklemmten Fahrers kam schweres Gerät zum Einsatz. Mit dem Rettungshubschrauber "Christoph 6" wurde der schwer verletzte Fahrer in eine Klinik transportiert.

Parallel zu dem Verkehrsunfall liefen zwei Feuerwehreinsätze im Bremer Osten, bei denen unbewohnte und in Vollbrand stehende Parzellen zu löschen waren.

Um 07:33 Uhr wurde die Feuerwehr Bremen in ein Kleingartengebiet in Höhe der Beneckendorffallee gerufen. Hier kamen Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache 2 sowie Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bremen-Osterholz zum Einsatz, die den Einsatz um 09:52 Uhr abschließen konnten.

Um 07:50 Uhr brannte in der Uelzener Straße eine Parzelle. Hier kamen Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen 1 und 3 bis um 09:56 Uhr zum Einsatz. Bei beiden Bränden wurden keine Personen verletzt und in beiden Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Die Vormittagsstunden am Neujahrstag waren aus Sicht der Feuerwehr Bremen in den vergangenen Jahren immer etwas ruhiger. Ganz anders war es in diesem Jahr. Von 06:00 Uhr bis in die Mittagstunden war die Feuerwehr Bremen mit 20 Einsätzen ungewöhnlich stark gefordert. Mehrere Paralleleinsätze führten dazu, dass sich viele Einsatzkräfte mit ihren Einsatzfahrzeugen zeitgleich im Einsatz befanden. Das Einsatzspektrum reichte von Bränden über Technische Hilfeleistungen bis hin zu Unterstützungen bei Rettungsdiensteinsätzen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Bremen
Michael Richartz
Pressestelle
Telefon: 0421 3030 0
E-Mail: pressestelle@feuerwehr.bremen.de
Internet: https://www.feuerwehr.bremen.de
Twitter: https://twitter.com/FeuerwehrHB
Instagram: https://www.instagram.com/feuerwehr.bremen
YouTube: https://www.youtube.com/@feuerwehrbremen8097

Original-Content von: Feuerwehr Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Bremen
Weitere Meldungen: Feuerwehr Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 01.01.2026 – 07:05

    FW-HB: Bilanz zum Jahreswechsel 2025/2026

    Bremen (ots) - Auch in diesem Jahr kam es für die Einsatzkräfte der Feuerwehr Bremen und des Stadtbremischen Rettungsdienstes wieder zu dem erwartet hohen Einsatzaufkommen. Im Rahmen der Einsatzplanung wurde im Vorfeld eine Erhöhung der Einsatzkräfte- und Einsatzmittelvorhaltung für den Lösch- und Hilfeleistungsdienst sowie für den Rettungsdienst geplant. Hierzu zählten insbesondere die: - Einrichtung eines ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 16:17

    FW-HB: Eine Nacht wie keine andere - Silvester aus Sicht von Feuerwehr und Rettungsdienst

    Bremen (ots) - Ein stark erhöhtes Notrufaufkommen und zahlreiche Brand- und Notfallrettungseinsätze fordern die Feuerwehr und den Rettungsdienst voraussichtlich wieder in der Silvesternacht. In der Nacht vom 31. Dezember 2025 auf den 1. Januar 2026 steigt das Risiko für Verletzungen und Brände insbesondere durch den privaten Umgang mit Feuerwerkskörpern deutlich. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren