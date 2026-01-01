Feuerwehr Bremen

FW-HB: Paralleleinsätze in den Morgenstunden des 1. Januar fordern die Feuerwehr Bremen

Bremen (ots)

Bei einem Unfall auf der Farger Straße in Bremen-Farge wurde eine Person schwer verletzt. Aus bislang ungeklärter Ursache ist der Fahrer eines PKW gegen einen Baum geprallt und dabei in seinem Fahrzeug eingeklemmt worden. Der Unfall wurde der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle um 08:25 Uhr über die Bremer Straßenbahn AG (BSAG) gemeldet. Von der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle wurden daraufhin umfangreiche Kräfte zur Einsatzstelle alarmiert. Für die Rettung des eingeklemmten Fahrers kam schweres Gerät zum Einsatz. Mit dem Rettungshubschrauber "Christoph 6" wurde der schwer verletzte Fahrer in eine Klinik transportiert.

Parallel zu dem Verkehrsunfall liefen zwei Feuerwehreinsätze im Bremer Osten, bei denen unbewohnte und in Vollbrand stehende Parzellen zu löschen waren.

Um 07:33 Uhr wurde die Feuerwehr Bremen in ein Kleingartengebiet in Höhe der Beneckendorffallee gerufen. Hier kamen Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache 2 sowie Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bremen-Osterholz zum Einsatz, die den Einsatz um 09:52 Uhr abschließen konnten.

Um 07:50 Uhr brannte in der Uelzener Straße eine Parzelle. Hier kamen Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen 1 und 3 bis um 09:56 Uhr zum Einsatz. Bei beiden Bränden wurden keine Personen verletzt und in beiden Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Die Vormittagsstunden am Neujahrstag waren aus Sicht der Feuerwehr Bremen in den vergangenen Jahren immer etwas ruhiger. Ganz anders war es in diesem Jahr. Von 06:00 Uhr bis in die Mittagstunden war die Feuerwehr Bremen mit 20 Einsätzen ungewöhnlich stark gefordert. Mehrere Paralleleinsätze führten dazu, dass sich viele Einsatzkräfte mit ihren Einsatzfahrzeugen zeitgleich im Einsatz befanden. Das Einsatzspektrum reichte von Bränden über Technische Hilfeleistungen bis hin zu Unterstützungen bei Rettungsdiensteinsätzen.

Original-Content von: Feuerwehr Bremen, übermittelt durch news aktuell