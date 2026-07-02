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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Binzen: Unbekannte versuchen Eingangstür eines Mehrfamilienhauses aufzuhebeln

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Dienstag, 30.06.2026, 20.00 Uhr bis Mittwoch, 01.07.2026, 12.00 Uhr, versuchte eine unbekannte Täterschaft eine Eingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Vogesenstraße aufzuhebeln. Nach Sachlage gelangte die Täterschaft nicht in das Haus. Zielrichtung der Täterschaft könnte der Diebstahl von Fahrrädern gewesen sein.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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