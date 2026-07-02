POL-FR: Binzen: Unbekannte versuchen Eingangstür eines Mehrfamilienhauses aufzuhebeln
Freiburg (ots)
In dem Zeitraum zwischen Dienstag, 30.06.2026, 20.00 Uhr bis Mittwoch, 01.07.2026, 12.00 Uhr, versuchte eine unbekannte Täterschaft eine Eingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Vogesenstraße aufzuhebeln. Nach Sachlage gelangte die Täterschaft nicht in das Haus. Zielrichtung der Täterschaft könnte der Diebstahl von Fahrrädern gewesen sein.
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