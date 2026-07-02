POL-FR: Binzen: Unbekannte versuchen Eingangstür eines Mehrfamilienhauses aufzuhebeln

Freiburg (ots) - Am Montagmorgen, 29.06.2026, gegen 09:05 Uhr kam es in Müllheim in der Werderstraße zu einem Trickdiebstahl durch zwei unbekannte Personen. Nach den bisherigen Erkenntnissen sprach dort eine bislang unbekannte weibliche Person eine 70-jährige Frau an, um diese gezielt abzulenken. Dabei gelang es einer weiteren unbekannten weiblichen Person den ...

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