Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Unbekannter greift nach Handtasche und bringt Passantin beim Stühlinger Kirchplatz zu Fall - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Bereits am Sonntag, 28. Juni, soll ein bislang Unbekannter beim Stühlinger Kirchplatz in Freiburg versucht haben, eine 31-jährige Passantin zu berauben.

Nach derzeitigem Kenntnisstand schob die Geschädigte gegen 1.20 Uhr in Begleitung einer weiteren Person ihren E-Scooter über den Stühlinger Kirchplatz, als sie von einem Unbekannten nach Zigaretten gefragt wurde. In der Klarastraße fragte die Geschädigte daraufhin die Insassen eines vorbeifahrenden Pkw, wo sich der nächste Zigarettenautomat befindet. Die Insassen - eine weibliche Fahrerin und ein männlicher Beifahrer - gaben der Geschädigten daraufhin eine Zigarette.

Kurz darauf soll der unbekannte Mann nach der am E-Scooter befestigten Tasche der Geschädigten gegriffen haben. Die 31-Jährige hielt die Tasche fest und kam dabei zu Fall. Sie wurde leicht verletzt. Der Täter flüchtete ohne Beute in Richtung Eschholzstraße.

Der Tatverdächtige wurde wie folgt beschrieben:

- männlich, ca. 25-30 Jahre alt - ca. 1,75 Meter, schlanke Statur - große markante Lippen, dunkle Augen, schwarze Haare, markante Aknenarben im Gesicht - sprach Arabisch - Bekleidung: schwarzer Fischerhut, rotes FC Bayern-Trikot, schwarze kurze Adidas-Hose, schwarze Nike Schuhe, schwarze Brusttasche.

Die Kriminalpolizei Freiburg bittet Zeugen, insbesondere die bislang unbekannten Pkw-Insassen, sich unter Tel. 0761 882 2880 zu melden.

oec

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