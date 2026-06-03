Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Auffahrunfall - Motorroller-Fahrer schwer verletzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Hattorf, Heiligendorfer Straße 02.06.2026, 08.30 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen in Hattorf wurde ein 65 Jahre alter Motorroller-Fahrer schwer verletzt. An den Fahrzeugen entstanden leichte Sachschäden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 65-Jährige mit seinem Roller die Heiligendorfer Straße in Richtung Heinenkamp. In Höhe einer Rotlicht zeigenden Ampel bremste er sein Fahrzeug ab und verlor aus bisher unbekannten Gründen die Kontrolle. Dabei stieß der Motorroller gegen einen vor der Ampel haltenden VW Touran. Der 65-Jährige stürzte und blieb schwer verletzt liegen. Im Anschluss wurde er mit einem Rettungswagen ins Klinikum gefahren.

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