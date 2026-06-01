Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Pkw-Fahrerin nicht fahrtüchtig - Einweisung in Fachklinik

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Stadtmitte, Heinrich-Nordhoff-Straße 30.05.2026, 15.00 Uhr

Am Samstagnachmittag war eine 62-jährige Wolfsburgerin mit ihrem Pkw im Stadtgebiet unterwegs, obwohl sie nicht in der Lage war, ein Fahrzeug sicher zu führen.

Eine Zeugin verständigte gegen 15.00 Uhr die Polizei. Ihr war eine Pkw-Fahrerin aufgefallen, die vor einer Ampel an der Heinrich-Nordhoff Ecke Saarstraße stand und trotz mehrfacher Grünphasen nicht weiterfuhr. Zudem schrie die Fahrerin herum und beleidigte aus ihrem Pkw heraus vorbeifahrende Fahrzeugführer.

Beim Eintreffen der Polizeibeamten machte die 62-Jährige einen verwirrten Eindruck und sie beleidigte die Beamten. Die Frau weigerte sich aus ihrem Fahrzeug auszusteigen und musste von den Polizeibeamten aus dem Pkw getragen werden. Aufgrund eines offensichtlichen psychischen Ausnahmezustandes wurde die Frau mit einem Rettungswagen zu einer medizinischen Begutachtung ins Klinikum gefahren und im Anschluss in eine Fachklinik eingewiesen.

Da sich zwischenzeitlich auch Hinweise auf eine alkoholische und medikamentöse Beeinflussung ergaben, wurde eine Blutentnahme angeordnet und vor der Einweisung durchgeführt.

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