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Polizei Wolfsburg

POL-WOB: KORREKTUR FOTO Motorroller in Brand gesetzt - Polizei sucht Eigentümer

POL-WOB: KORREKTUR FOTO Motorroller in Brand gesetzt - Polizei sucht Eigentümer
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Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Westhagen, Stralsunder Ring

27.05.2026, 18.35 Uhr

Am Mittwochabend zündeten zwei Jugendliche einen Motorroller an und flüchteten.

Ein Zeuge verständigte gegen 18.38 Uhr die Berufsfeuerwehr nachdem er auf einem Parkplatz im Stralsunder Ring einen brennenden Motorroller und zwei flüchtende Personen bemerkt hatte.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand der Motorroller bereits in Vollbrand. Die Berufsfeuerwehr konnte den Brand vollständig löschen.

Im Rahmen der Fahndung konnte ein jugendlicher Tatverdächtiger angetroffen werden, bei dem sich Hinweise auf eine Tatbeteiligung ergaben. Der Jugendliche wurde zunächst mit auf die Dienststelle genommen und nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die Ermittlungen zu dem zweiten Täter dauern an.

Die Herkunft und der Eigentümer des Motorrollers sind derzeit unbekannt.

Zeugen, die das Tatgeschehen beobachtet haben oder Hinweise zu dem Eigentümer des Motorrollers geben könne, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Melanie aus dem Bruch
Telefon: 05361-4646104
E-Mail: melanie-aus-dem.bruch@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

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