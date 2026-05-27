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Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Raub auf Spielhalle - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Stadtmitte, Lessingstraße

17.05.2026, 06.15 Uhr

Am Mittwochmorgen überfielen zwei unbekannte Täter eine Spielhalle in der Lessingstraße in Wolfsburg und erbeuteten Bargeld. Personen wurden nicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen betraten zwei maskierte Täter kurz nach Geschäftsöffnung die Spielhalle und forderten einen Mitarbeiter unter Vorhalt einer Waffe auf, ihnen Bargeld auszuhändigen.

Der Mitarbeiter kam der Aufforderung nach. Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die die flüchtenden Täter gesehen haben oder Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei den Ermittlern des 2. Fachkommissariates in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Melanie aus dem Bruch
Telefon: 05361-4646104
E-Mail: melanie-aus-dem.bruch@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

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