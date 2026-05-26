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Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Verkehrsunfall - Vespa-Fahrer verletzt sich schwer

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Fallersleben, Weyhäuser Weg

25.05.2026, 18:37 Uhr

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen kam es am Montagabend an der Kreuzung am Weyhäuser Weg in Fallersleben.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die 33 Jahre alte Fahrerin eines VW T-Roc auf dem Weyhäuser Weg von Fallersleben aus kommend in Richtung Weyhausen unterwegs. Als sie an der Ampelkreuzung bei Grünlicht links in Richtung Gifhorn abbiegen wollte, übersah sie den von Weyhausen kommenden Fahrer einer Vespa. Da ein Ausweichen für die T-Roc-Fahrerin nicht mehr möglich war, kam es zum Frontalzusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Der 54 Jahre alte Vespa-Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und im Anschluss mit einem Rettungswagen ins Klinikum Wolfsburg gebracht. Die 33-Jährige T-Roc Fahrerin erlitt leichte Verletzungen, ihre 5 Jahre alte Mitfahrerin blieb unverletzt. Beide wurden noch am Unfallort durch eine Rettungswagenbesatzung in Augenschein genommen und erstversorgt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Sie mussten abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme wurde der Kreuzungsbereich durch die freiwillige Feuerwehr Fallersleben gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Sina Matschewski
Telefon: (0)5361 4646 120
E-Mail: sina.matschewski@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

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