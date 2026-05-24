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Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Zwei Fahrer eines E-Scooters wurden bei einem Verkehrsunfall verletzt.

Wolfsburg (ots)

In Wolfsburg kam es am Samstagabend gegen 23:00 Uhr, zu einem Verkehrsunfall auf der Herzogin-Clara-Straße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden zwei Personen, die gemeinsam auf einem E-Scooter gefahren sind, von einem Pkw erfasst und dabei verletzt. Der Pkw soll anschließend vom Unfallort geflüchtet sein. Die beiden verletzten E-Scooter-Fahrer (13 und 16 Jahre alt) werden im Klinikum behandelt. Beide Personen hatten glück und haben soweit keine schweren Verletzungen davongetragen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Hinweise, die zur Aufklärung der Verkehrsunfallflucht führen können, nimmt die Polizei Wolfsburg entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Leitstelle

Telefon: 05361/4646-210
E-Mail: els@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

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