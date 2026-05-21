Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Schwerer Verkehrsunfall auf der L295 - vier Personen schwer verletzt

Wolfsburg (ots)

Lehre, Landesstraße 295

21.05.2026, 09:14 Uhr

Zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen kam es am Donnerstagmorgen auf der L295 bei Lehre. Vier Personen erlitten dabei schwere Verletzungen.

Nach bisherigem Kenntnisstand war der 79 Jahre alte Fahrer eines Kia mit seiner Beifahrerin von Lehre aus kommend in Richtung Flechtorf unterwegs. Als er an der Einmündung in Richtung Groß Brunsrode abbiegen wollte und aufgrund dessen die Geschwindigkeit reduzierte, übersah dies der hinter ihm fahrende 36 Jahre alte Fahrer eines Audi aus bisher unbekannter Ursache. Der Audi touchierte das Heck des Kia, woraufhin das Fahrzeug des 79-Jährigen in den Gegenverkehr geriet und frontal mit einem aus Richtung Flechtorf kommenden BMW kollidierte.

Sowohl der 63 Jahre alte Fahrer des BMW, der 36-jährige sowie die beiden Insassen des Kia wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Sie wurden mit verschiedenen Rettungswagen in die umliegenden Krankenhäuser in Helmstedt und Wolfsburg gebracht.

Alle beteiligten Fahrzeuge wurden durch den Unfall erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Sie mussten abgeschleppt werden. Die L295 war während der Unfallaufnahme und der Reinigungsarbeiten voll gesperrt.

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