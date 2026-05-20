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Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Mann leistet Widerstand - Zwei Polizeibeamte leicht verletzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Stadtmitte, Friedrich-Ebert-Straße 19.05.2026, 12.54 Uhr

Bei der Ingewahrsamnahme eines 19 Jahre alten Mannes, leistete dieser erheblichen Widerstand, wodurch zwei Polizeibeamte leicht verletzt wurden. Der 19-Jährige wies ebenfalls leichte Verletzungen auf. Personen, die von dem Mann angegriffen oder verletzt wurden, sind derzeit nicht bekannt.

Gegen 12.54 Uhr teilten Zeugen mit, dass eine männliche Person in der Friedrich-Ebert-Straße Ecke Rothenfelder Straße randalieren und Personen angreifen würde.

Die zeitnah vor Ort eintreffenden Polizeibeamten konnten zunächst an der genannten Örtlichkeit keine randalierende Person feststellen. Zeugen gaben jedoch den Hinweis, dass sich die Person in einem Hinterhof der Friedrich-Ebert-Straße aufhalten würde. Beim Erkennen der Polizeibeamten ergriff der 19-Jährige sofort die Flucht, konnte aber wenig später von den nacheilenden Beamten eingeholt und festgehalten werden.

Der 19-Jährige leistete erheblichen Widerstand, schrie lautstark und bedrohte die Polizeibeamten. Nur unter Anwendung einfacher körperlicher Gewalt gelang es schließlich, den jungen Mann am Boden zu fixieren und ihm Handschellen anzulegen.

Der leicht verletzte und offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befindliche Mann wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum gefahren.

Da sich Hinweise auf einen Misch-Konsum von Alkohol und Betäubungsmittel ergaben, wurde durch einen zuständigen Richter eine Blutentnahme angeordnet. Im weiteren Verlauf verblieb der 19-Jährige nach Entnahme der Blutprobe zunächst zur weiteren medizinischen Begutachtung im Klinikum.

Die Polizeibeamten wurden medizinisch versorgt und konnten ihren Dienst weiterversehen.

Gegen den 19-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Melanie aus dem Bruch
Telefon: 05361-4646104
E-Mail: melanie-aus-dem.bruch@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

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