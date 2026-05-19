Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Fallersleben, Grenzweg

18.05.2026, 09.10 Uhr bis 09.40 Uhr

Die kurze Abwesenheit einer Hauseigentümerin nutzten unbekannte Täter am Montagmorgen zu einem Einbruch.

Die Eigentümerin verließ gegen 09.10 Uhr ihr Haus. Als sie eine knappe halbe Stunde später wiederkam, entdeckte sie, dass unbekannte Täter gewaltsam durch die Terrassentür in ihr Haus eingebrochen waren. Die Täter durchsuchten die Räume nach wertvollem Diebesgut und entwendeten vorgefundenen Schmuck.

Im Anschluss verließen sie das Haus und flüchteten in unbekannte Richtung.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen im weiteren Umfeld der Straße Grenzweg geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

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